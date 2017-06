AMM e CNM elaboram banco de dados dos municípios de Mato Grosso

A equipe técnica da Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM) está passando por um treinamento para atuar com banco de dados socioeconômicos das cidades. O trabalho conta com a parceria da Confederação Nacional dos Municípios (CNM). O objetivo é disponibilizar para as prefeituras informações de fontes que podem subsidiar estudos e ações planejadas em acordo com a realidade do estado.

O presidente da AMM, Neurilan Fraga, buscou a parceria com a confederação por conta da experiência exitosa com outros estados. “O banco de dados será um aliado da gestão municipal, contribuindo com o planejamento de políticas públicas”, frisou. Fraga ressaltou que os prefeitos poderão utilizar o banco como referência para pleitear recursos nos órgãos públicos, e atrair investimentos de acordo com as potencialidades do município e da região.

De acordo com a coordenadora de relações institucionais da associação, Lieda Rezende Brito, as informações irão subsidiar estudos técnicos, embasar ações, campanhas da entidade e permitir a identificação de fragilidades dos municípios. “Existe uma grande demanda por informações por parte dos prefeitos e da sociedade, principalmente de acadêmicos e pesquisadores”, contou.

O consultor da CNM, Eduardo Stranz, explicou que a base de dados disponibilizada pela entidade possui informações de fontes oficiais, como a Secretaria de Tesouro Nacional (STN), Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Sistema Único de Assistência Social (Suas), Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (Datasus), agências reguladoras, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do orçamento do Governo do Estado. O banco da confederação concentra essas informações de forma estruturada, facilitando a pesquisa.

Os técnicos da Associação ainda passarão por um período de curso para a operação dos dados. O próximo treinamento está marcado para o final de junho.

Quando estiver pronto, o banco de dados ficará disponível no site da AMM.

Agência de Notícias da AMM

Twitter: @estrelaguianews