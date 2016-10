AMM discutirá a pauta municipalista com prefeitos eleitos

A Associação Mato-grossense dos Municípios e a Confederação Nacional dos Municípios irão promover no dia 27 de outubro o Seminário Novos Gestores Mato-grossenses. O objetivo é reunir os gestores eleitos no último pleito municipal para discutir os principais temas da pauta municipalista e os desafios que as administrações municipais irão enfrentar nos próximos quatro anos, visando o processo de transição e posse para o mandato. O encontro será no Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá.

O presidente da AMM, Neurilan Fraga, destacou a importância da participação de todos os prefeitos, reeleitos e novos, para o fortalecimento da mobilização municipalista em prol de gestões eficientes. “As prefeituras estão enfrentando um momento de crise financeira, com a diminuição dos recursos necessários para garantir a manutenção dos serviços básicos para a população”, explicou.

Fraga irá abordar ponto a ponto as bandeiras municipalistas, como o subfinanciamento dos programas federais, a queda nos repasses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), os reajustes nos pisos do magistério e agentes de saúde e endemias, Restos a Pagar, Fundo de Auxílio aos Estados e Municípios Exportadores (FEX), e a urgência de mudanças no Pacto Federativo. “Os municípios têm sido penalizados pela atual forma de rateio dos recursos, assumindo competências de outros entes para atender à população e gastando muito além do previsto na Constituição Federal em áreas essenciais, como saúde”, ressaltou.

Na programação também está prevista a participação do desembargador Marcos Machado, que falará sobre o Projeto de Lei para a criação dos conselhos e fundos municipais para a prevenção e combate ao uso de drogas. O deputado federal Fábio Garcia e o senador Wellington Fagundes tratarão da defesa dos interesses municipalistas no Congresso Nacional. A gestão das ouvidorias municipais e a fiscalização por parte do Tribunal de Contas do Estado será o tema da palestra do presidente do TCE, conselheiro Antônio Joaquim.

Confira a programação completa do Encontro de Novos Gestores:

DATA: 27/10/2016

HORÁRIO: 07h30 às 17h00

LOCAL: CENTRO EVENTOS DO PANTANAL – CUIABÁ-MT

Programação:

08h00 – Cerimônia de abertura

08h30 – Desembargador Marcos Machado

Tema: Projeto de lei para criação do conselho e Fundo municipal sobre drogas.

O Fundo Municipal de Políticas sobre Drogas é constituído com base nas verbas próprias do orçamento do Município e em recursos suplementares e é destinado ao atendimento das despesas geradas pelo PROMPD (Programa Municipal de Políticas sobre Drogas), tais como as inerentes à implementação e à execução de ações, programas e atividades de repressão, prevenção, tratamento, reabilitação e reinserção social de usuários de drogas.

09h00 – Associação dos Magistrados de Mato Grosso

Tema: Comissão de transição – seu papel e importância

10h00 – Bancada Federal de Mato Grosso

– Deputado Federal Fabio Garcia

– Senador Welington Fagundes

Tema: Defesa dos interesses municipalistas no Congresso Nacional

14h00 – Conselheiro Antônio Joaquim – Presidente do TCE/MT

Tema: Inicio de mandato. A marca de como será sua gestão/ouvidorias municipais.

15h00 – Presidente da AMM – Neurilan Fraga

Tema: Bandeiras municipalistas da AMM/Desafio da gestão municipal.

16h00 – Cerimônia de encerramento

Agência de Notícias da AMM

Twitter: @estrelaguianews