AMM auxilia municípios no acesso à eletrificação rural e urbana

Mais dois municípios contaram com o auxílio Associação Mato-grossense dos Municípios – AMM, para levar energia às famílias que moram em zonas de exclusão da rede elétrica. No último mês, Paranatinga e Colniza receberam a visita de um técnico da entidade para tratar do acesso com base na lei de universalização dos serviços públicos de energia elétrica e do programa federal Luz Para Todos.

O fim da exclusão elétrica é uma das principais bandeiras defendidas pelo presidente da AMM, Neurilan Fraga, que representa os municípios no comitê gestor do Luz Para Todos. “Energia é um fator preponderante para o desenvolvimento econômico-social, mas ainda é escassa em muitos municípios. No Comitê Gestor defendemos a universalização da distribuição de energia elétrica e o atendimento a todas as cidades mato-grossenses, possibilitando mais oportunidades de fortalecimento da economia local”, assinalou.

Durante a visita em Colniza, o técnico da AMM, Érviton Furtado, participou do lançamento oficial da obra de eletrificação rural do Assentamento Capa Mansa, cujo processo foi iniciado em 2017 pela entidade e resultará em uma série de obras no sistema energético do município. A obra inclui a Linha de Transmissão 138KV Aripuanã x Colniza, a subestação de 138KV do município e a Rede de Distribuição Rural 34,5KV Colniza x Guariba.

Em Paranatinga, foi realizada uma visita técnica ao bairro Vila Concórdia onde algumas ruas não possuem extensão elétrica. A situação foi repassada aos diretores da concessionária Energisa.

Érviton se reuniu com os produtores rurais que vivem às margens da rodovia MT-020 para auxílio sobre acesso à Eletrificação Rural. Foram recolhidas as cartas cadastro das propriedades e, posteriormente, encaminhadas ao setor responsável pelo planejamento e execução de obras da Energisa com pedido de prioridade. Em resposta, o colaborador Filipe Marques garantiu que as obras estão programadas para este mês.

No município, também foram realizadas visitas em parceria com os técnicos da prefeitura para identificar as estradas rurais na região do Assentamento PDS Rio Jatobá e da comunidade Rural Gleba Jatobá. O objetivo é municipalizar as vias para facilitar o processo de eletrificação. O técnico ainda orientou a prefeitura sobre adequações na iluminação pública para redução do consumo e a cobrança de taxa para manutenção.

Tarifa Social

O acesso à Tarifa Social foi tema de reunião com as Secretarias de Assistência Social nos dois municípios, com a participação da equipe técnica da Energisa. O benefício é concedido às famílias cadastradas nos programas sociais da prefeitura ou classificadas como baixa renda. De acordo com o técnico da AMM, o programa pode resultar em uma economia de até 40% para as unidades consumidoras cadastradas.

