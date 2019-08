AMM assegura R$ 13 milhões da Funasa para rede de abastecimento de água nos municípios

Publicado por: Rosano Almeida

Cumprindo agenda em Brasília, o presidente da Associação Mato-grossense dos Municípios – AMM, Neurilan Fraga, se reuniu nesta quarta-feira (14) com o presidente da Fundação Nacional de Saúde-Funasa, Ronaldo Nogueira. Participaram da reunião o senador Wellington Fagundes os deputados estaduais João de Deus e Janaina Riva, além de vereadores e os prefeitos. Um dos objetivos foi discutir a criação de um programa de abastecimento de água para os 13 municípios que compõem o Vale do Rio Cuiabá.

Durante a reunião, Fraga ressaltou que a falta de água nas comunidades rurais tem sido um grande empecilho para o crescimento desses municípios. “O Vale do Rio Cuiabá é uma das regiões mais pobres em recursos hídricos, onde as comunidades rurais sofrem mais por não terem acesso à agua potável e, consequentemente, para as suas atividades econômicas”, reforçou.

Para amenizar a situação, Neurilan propôs a assinatura de um termo de cooperação técnica, onde a Funasa disponibilizaria os equipamentos necessários para a perfuração de poços e reservatórios de água. Caberia à AMM todo o levantamento geofísico das localidades indicadas pelas prefeituras, além da elaboração de projetos de capacitação e distribuição da água.

Outra demanda apresentada por Neurilan foi a manutenção dos convênios formalizados em 2018 e a liberação dos valores para a continuidade dos investimentos em obras de saneamento, tendo em vista a portaria que suspendeu os convênios. 14 municípios serão beneficiados com o montante de R$ 13 milhões para obras do sistema de abastecimento. Fraga pediu, ainda, a liberação de recursos para a implantação do sistema de armazenamento de resíduos sólidos devido à demanda de lixões existente em vários municípios.

O presidente da Funasa se mostrou sensível às reivindicações dos gestores e assegurou que todos os convênios serão mantidos. E que os recursos serão liberados do Ministério da Economia para a Funasa. Além disso, será firmado um termo de parceria entre a AMM e Funasa, no sentido de amenizar a escassez de água. Ficou definida a elaboração de uma proposta entre a Funasa e AMM, em relação ao aporte financeiro para ajudar os municípios na construção de aterros para eliminar os lixões. Até o mês de outubro serão abertas as propostas para que os municípios possam cadastrar para estas ações.

Agência de Notícias da AMM