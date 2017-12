Americana tem bebê gerado de embrião congelado há 24 anos

Uma americana de 26 anos deu à luz nos Estados Unidos a um bebê gestado a partir de um embrião congelado há 24 anos, segundo divulgou nesta quarta-feira (20/12) a imprensa americana. Esse é o embrião mais antigo congelado que chegou a nascer.

Emma Gibson é o nome da menina que foi gestada no estado do Tennessee a partir de um embrião armazenado em outubro de 1992, ou seja, um ano e meio depois do nascimento da mãe, Tina Gibson.

“Eu só queria ter um bebê”, disse a jovem à emissora de televisão americana CNN. Tina ressaltou que não se importava se a gestação seria “um recorde mundial ou não”.

Feliz, a mais nova mãe, disse que a filha é o seu “presente de Natal”. O bebê pesa três quilos e mede 50 centímetros. Tina Gibson ficou grávida em março através de inseminação artificial. O parto foi em 25 de novembro. O pai, Benjamin Gibson, de 33 anos, disse estar apaixonado pela criança.

A inseminação artificial foi realizada no Centro de Doação Nacional de Embriões dos EUA, em Knoxville. O local recebe a doação de embriões de pais que não querem mais ter filhos e os disponibilizam para outros casais.

Os Gibson recorreram ao método por não poder ter filhos. “A Emma é um milagre doce. Acho que ela parece lindamente perfeita por ter sido congelada todos esses anos”, afirmou o pai da menina.

Antes de Emma, o embrião congelado mais antigo a ser implantado e nascer era um de 20 anos. Esse embrião gerou um menino que nasceu em 2010 no estado americano de Virginia.

dw.com

