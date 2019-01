Ambulatório Médico do Legislativo da início às atividades 2019

Os servidores efetivos e comissionados da Câmara Municipal agora têm mais serviços de Saúde à sua disposição: foram reativados 100% os setores de odontologia e fisioterapia, após a instalação dos equipamentos adquiridos na gestão anterior. A fisioterapeuta Nayara Carvalho e o odontólogo Ericson Janólio Camargo já estão a postos para agendar os procedimentos, informou a técnica legislativa Karina Peno, lotada no Núcleo Assistencial e Ambulatório Médico.

Atuam no ambulatório nove funcionários (médico, odontólogo, fisioterapeuta, técnicos legislativos, analista/auxiliar e enfermeira). “Alguns estão de férias. Mas, independente disso, estamos funcionando normalmente”, informou Karina. “Mas é prioritário que o agendamento das consultas seja feito de forma presencial, não por telefone”.

O atendimento fisioterápico do setor se resumia a orientações e encaminhamentos, disse. “Depois que todos os equipamentos foram instalados, hoje podemos realizar uma série de serviços de fisioterapia. As atividades foram normalizadas 100% neste mês. Acreditamos que a procura por atendimento odontológico e fisioterápico será ainda mais intensiva após o recesso parlamentar, quando todos os servidores retornam à ativa”.

Ela salientou que a odontologia sempre funcionou no ambulatório, registrando-se interrupções eventuais por causa de falta de produtos. Apenas foi desativada de vez numa antiga gestão, mas logo retomou sua normalidade de serviços. “Atualmente são completos pelo suprimento de produtos utilizados no atendimento”, disse Karina. O material adquirido pela odontologia deve durar pelo menos seis meses – calcula.

Procedimentos – Reativado os serviços odontológicos, o servidor do Legislativo passa por triagem mensal. O único diferencial desse atendimento é que ele é extensivo exclusivamente aos servidores e vereadores, não aos seus dependentes diretos (familiares). Já os demais serviços ofertados pelo ambulatório, incluindo fisioterapia e atendimento médico, beneficiam também aos parentes em 1º grau dos servidores efetivos e comissionados.

O ambulatório ainda auxilia nas campanhas de vacinação, e disponibiliza suas instalações para que os servidores sejam imunizados pelos agentes da Secretaria de Saúde do município. “Isso acontece somente após emitirmos solicitação oficial à Saúde e quando existe excedente de vacinas. É uma parceria constante. Em 2018, por exemplo, o ambulatório recebeu vacinas contra Hepatite B, Tétano, Febre Amarela e Gripe” – acentua Karina.

Outra atividade desempenhada pelos servidores do ambulatório é no tocante ao acompanhamento das licenças médicas junto ao Instituto Previdenciário do município, o Cuiabá Prev. “Realizamos, agendamos e acompanhamos o prazo de afastamento das licenças concedidas pela Junta Médica do município”.

Maiores informações: (65) 3617.1518

Assessoria

Twitter: @estrelaguianews