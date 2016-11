Ambulantes aumentam vendas em 60% durante JUBs

Renda Extra

Em meio à crise, vendedores ambulantes de alimentos do entorno das praças esportivas de Cuiabá lucram até 60% mais com o público da 64ª edição dos Jogos Universitários Brasileiros (Jubs-Cuiabá), que ocorre de 02 a 13 de novembro, em 17 locais, entre ginásios, quadras, piscina e estádio. O aumento nas vendas é visto com misto de alegria e alívio por muitos dos microempreendedores, que esperam vender ainda mais para complementar a renda familiar.

Pastel, açaí, sorvete, churrasco grego, água de coco e salgados são algumas opções que o público encontra próximo aos ginásios esportivos. De acordo com o proprietário da barraca de churros, ‘Churro Expresso Cuiabano’, Ademir Souza, de 41 anos, ele chega a ganhar, em média, R$110,00 por dia com a subida das vendas, o que ajuda no sustento da família. Na casa dele moram cinco pessoas e o seu ganho representa 80% da renda familiar.

“Minha esposa é dona de casa e tenho dois filhos desempregados. Sou ambulante há 16 anos e com o dinheiro que faturo com a venda da comigo consigo pagar todas as contas. E espero, com o aumento dos clientes, implementar algumas novidades para dar mais conforto ao freguês. Quero colocar cadeiras, mesas e aumentar a tenda para proteger da chuva e inovar no cardápio. Ter mais qualidade de modo geral no atendimento”, avalia Ademir.

A pensionista Jocilda Silva, de 54 anos, complementava a renda familiar com o emprego de manicure, até que foi demitida por conta da crise econômica do país e então passou a vender lanches. Ela teve vários pontos antes de se fixar ao redor da Arena Pantanal. Para administrar o negócio, Jocilda conta com a ajuda da nora e do atual marido, que trabalham com ela em tempo integral. Ela afirma que as vendas subiram mais de 60% com a chegada do JUBs.

“No entorno da Arena Pantanal me sinto segura, pois existe policiamento constante. E durante competições recebo mais atletas e turistas, além do público que vem assistir. Vendo muitos lanches todos os dias, principalmente no período noturno. Já cheguei a ganhar R$600,00 numa noite. Mas quando não há eventos esportivos a renda cai para o máximo de R$ 120,00 dia. Isso é muito importante para mim por ser minha forma de ganhar dinheiro”, diz Jocilda.

Para o presidente da Federação Mato-grossense de Esporte Universitário (FMEU), Alexandre Bregunci, eventos esportivos do porte dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) interferem significativamente na economia de uma cidade. Segundo ele, com a infraestrutura que Cuiabá possui é possível sediar mais eventos esportivos nacionais. O que traria inúmeros benefícios para a população mato-grossense e, dentre eles, renda extra e mais emprego.

