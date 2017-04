ALMT fará sessão solene para homenagear o centenário do cuiabano Roberto Campos

A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso (ALMT) fará uma sessão solene no dia 24 de abril para homenagear o centenário de nascimento de Roberto de Oliveira Campos (1917-2001). De autoria do deputado estadual Wilson Santos (PSDB), o requerimento para realização da sessão foi apresentando em Sessão Plenária desta última terça-feira (18).

Roberto Campos nasceu em Cuiabá no dia 17 de abril de 1917, era formando em economia e também foi político, ocupou os cargos de senador no período de 1983 a 1991; foi deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro entre 1991 a 1999; e também foi ministro do Planejamento em 1964 até 1967.

Wilson Santos afirma que a importância dessa homenagem a Roberto Campos se dá pela atuação na vida política e econômica do Brasil. “Roberto Campos teve grande relevância na economia do nosso país, só para citar um dos seus feitios foi à participação dele na criação do Banco Nacional da Habitação (BNH), do FGTS e também do Estatuto da Terra”, destacou Wilson Santos.

Histórico – Roberto Campos foi um dos mais influentes economistas do Brasil. Trabalhou no governo de Getúlio Vargas no período de 1951 a 1954, foi um dos criadores do atual Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), do qual foi presidente. Durante o governo de Juscelino Kubitschek de 1956 a 1961, participou na elaboração do Plano de Metas, sendo um dos coordenadores.

No governo do general Castelo Branco entre 1964 a 1967, Roberto Campos trabalhou como ministro do Planejamento, onde participou da criação do Banco Nacional da Habitação (BNH), do cruzeiro novo e da indexação de preços na economia por meio da correção monetária pelas Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTNs).

Durante o governo de João Goulart em 1961 a 1964, ele trabalhou como embaixador do Brasil em Washington. E no governo do general Ernesto Geisel de 1974 a 1979 foi embaixador em Londres.

Sessão Solene – o evento acontecerá no dia 24 de abril de 2017, às 19h, no auditório Milton Figueiredo na Assembleia Legislativa.

