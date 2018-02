Alex Vieira Passos assume a Secretaria Municipal de Educação

O prefeito Emanuel Pinheiro anunciou nesta segunda-feira (26) mudança no seu secretariado. A Secretaria Municipal de Educação será comandada a partir de amanhã pelo advogado, especialista em Direito do Estado e Educação, Alex Vieira Passos. Após um ano frente à pasta, Rafael Cotrim entregou o cargo por razões pessoais. O chefe do Executivo municipal, Emanuel Pinheiro elogiou o trabalho realizado por Rafael Cotrim e disse que as mudanças são naturais.

“Ajustes e mudanças são necessárias e naturais em qualquer administração e, estamos sempre olhando para o futuro, buscando obter o melhor rendimento de cada talento individual, em favor de um resultado positivo para a população. O foco da gestão é a eficiência, humanização, qualidade e inclusão, em benefício do cidadão. Rafael Cotrim desempenhou sua função, com muita dedicação e competência, seu trabalho imprimiu novas diretrizes na gestão da Educação e, com certeza, irá se traduzir em um atendimento de melhor qualidade para os nossos alunos, em maiores investimentos e avanços significativos para a Educação de Cuiabá. Então resolvi aceitar o seu pedido”, destacou.

Rafael Cotrim foi efetivado na pasta em abril do ano passado após acumular o comando da Secretaria de Gestão. Oriundo da iniciativa privada trouxe para a Educação novos paradigmas em relação as questões ligadas aos recursos humanos, financeiros e tecnológicos.

Entre as ações implementadas na sua gestão, está o programa Escola 300, lançado em outubro do ano passado, o Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de profissionais além da implantação de novos sistemas no controle de pessoal e de veículos visando melhorar a qualidade do ensino nas salas de aula.

Rafael Cotrim disse que a sua saída é de cunho pessoal. Ele agradeceu a confiança do Prefeito Emanuel Pinheiro e disse que sai da SME porque cumpriu a missão que lhe foi dada. “Aos servidores gostaria de agradecer o apoio e dizer que, sem exceção, são profissionais envolvidos em melhorar a Educação com boas ideias e iniciativas”.

Sobre Alex Vieira Passos disse que sem dúvida, trará sua expertise e experiência para o processo de melhoramento da estrutura educacional de Cuiabá.

“Agradeço ao Prefeito e amigo Emanuel Pinheiro pela oportunidade que me foi dada e confiança atribuída a minha pessoa. Aprendi muito com Emanuel, com a conquista pela humanização. Todas as ações implementadas na SME vieram do amplo debate e orientação do nosso Prefeito”, destacou.

Alex Vieira Passos tem 40 anos, é cuiabano, casado e pai de um filho de 16 anos. Foi presidente interventor da Sanecap entre 2011 e 2012 quando implantou a primeira conciliação fiscal de Mato Grosso, em convênio com TJ/MT. É professor de curso pós técnico em Perícia e gestor imobiliário público, além de presidente interino do PTB Estadual.

