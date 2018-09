Agro Boletim com Laura Campos na TV Brasil Oeste TBO

Com apresentação de Laura Campos, o AGRO BOLETIM tem por objetivo informar o telespectador sobre os principais acontecimentos do agronegócio em Mato Grosso e no mundo.

Vai ao ar em três edições diárias, de 02 minutos, de segunda à sexta-feira na faixa horária das 07:00h, 12:00h e 20:00h.

TBO

