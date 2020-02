Agentes de endemias reforçam combate à dengue em Sinop

Publicado por: Rosano Almeida

Os 60 agentes de combate a endemias, contratados pela Prefeitura de Sinop para reforçar as equipes da força tarefa contra a dengue, já estão nas ruas atuando na parte de orientação pedagógica, visitas e trabalhos com as pré-notificações de moradores em cujos imóveis forem encontradas larvas do Aedes aegypti.

Todos os profissionais passaram por capacitações no Centro de Endemias. 30 agentes já estavam atuando desde a última semana e os outros 30 iniciaram nesta segunda-feira, dia 03.

A inserção dos novos servidores ao efetivo da rede pública municipal consta em âmbito das estratégias delineadas na sala de emergência estabelecida pela gestão municipal. A Prefeitura vem realizando, também como parte das estratégias traçadas, a limpeza de áreas públicas institucionais sob sua responsabilidade, priorizando-as, bem como em valas, valetões e bueiros.

Entretanto, para que elas se mantenham livres de sujeira e lixo, é preciso que a população não pratique descarte irregular de entulho, pois são potenciais criadouros. Em caso de terrenos particulares, o município atuará de forma intensiva, apoiado na lei municipal que estabelece as condutas e diretrizes de meio ambiente, prevendo penalidades em caso de sujeira.

ATENDIMENTO MÉDICO

Devido ao número crescente de casos de dengue no município, a prefeita Rosana Martinelli determinou que cinco Unidades Básicas de Saúde tivessem horário estendido para melhor atender a população. Desta forma, o posto de saúde Violetas fica aberto de segunda a sábado, das 7h às 22h, e os postos Sabrina, Jacarandás, Maria Vindilina II e Menino Jesus de segunda a sexta-feira, das 7h às 22h.

Lembrando que a unidade Menino Jesus funciona como Upinha nos sábados, domingos e feriados. Além da ampliação no horário, essas unidades estão coletando sangue para a realização do exame que diagnostica a doença e entregando o resultado no período máximo de 24h.

O atendimento ao público com suspeita de dengue está sendo de forma contínua e em livre demanda e, se houver a necessidade, o paciente já deve receber, na própria unidade, a hidratação com soro.

Os laboratórios municipais localizados na Avenida dos Jacarandás (CIAMS), Jardim Umuarama II (Rua José Gonçalves) e na Avenida André Maggi (Jd. Violetas) também farão horário estendido para coleta e resultados de exames, sendo das 7h às 17h.

DENÚNCIAS

A Prefeitura de Sinop conta, também, com o apoio da sociedade para a realização de denúncias de imóveis e locais com suspeita de entulho acumulado e foco de dengue. O número de telefone é o 3511-1829; já pela palma da mão, é possível informar o município por meio do aplicativo Se Liga Sinop, baixado gratuitamente pela internet em qualquer smartphone, ou o próprio site www.seligasinop.com.br.

Em locais onde forem flagrados focos do mosquito e, de acordo com o grau de infestação, serão lavradas multas de imediato. Em casos considerados menos graves, uma pré-notificação dará tempo para que o morador se regularize, sob risco de ser penalizado quando da realização de uma próxima vistoria pelo poder público.

Assessoria da Prefeitura