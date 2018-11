Advocacia de Mato Grosso elege conselho seccional da OAB-MT para triênio 2019/2021

A advocacia mato-grossense votou, nesta sexta-feira (23), para eleger o conselho seccional e as diretorias das 29 subseções da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso (OAB-MT) e a diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados de Mato Grosso (CAA/MT) para o triênio 2019/2021. A Chapa 01 – Advogar por Todos. Liderar pela Ordem – foi eleita com 6.884 votos, representando 88,6% do total. Leonardo Campos foi reeleito presidente da OAB-MT e a diretoria ainda conta com Gisela Cardoso na vice-presidência; Flávio Ferreira como secretário-geral; Fernando Figueiredo, secretário-geral adjunto, e o diretor tesoureiro Helmut Daltro.

A nova chapa será empossada no dia 14 de dezembro na sede da OAB-MT, em Cuiabá.

A votação ocorreu simultaneamente em 34 seções eleitorais no período das 9h às 17h de forma tranquila e contou com a participação de 7.771 profissionais da advocacia, com 71,9% de comparecimento às urnas.

Confira o conselho seccional da OAB-MT para o triênio 2019/2021

DIRETORIA

Leonardo Pio da Silva Campos – Presidente

Gisela Alves Cardoso – Vice presidente

Flávio José Ferreira – Secretário-geral

Fernando Augusto Vieira de Figueiredo – Secretário-geral adjunto

Helmut Flavio Preza Daltro – Tesoureiro

CONSELHEIROS ESTADUAIS

Abel Sguarezi

Ana Laura Pereira

Aleandra Francisca de Souza

Antônio Luiz Ferreira da Silva

Claudia Pereira Negrão

Claudo Jose de Assis Filho

Daniele Izaura S. Cavallari Rezende

Dauto Barbosa Castro Passare

Diego Gutierrez de Melo

Edmar de Jesus Rodrigues

Fabio Luís de Mello Oliveira

Fabiola Cassia de Noronha Sampaio

Felipe de Oliveira Santos

Hélio Hudson Oliveira Ramos

Hélio Machado Da Costa Junior

Hélio Nishiyama

Henei Rodrigo Berti Casagrande

João Mario Silva Maldonado

Jose Eduardo Polisel Gonçalves

Jose Patrocínio de Brito Junior

Jose Sebastião de Campos Sobrinho

Julierme Romero

Kleiton Araújo de Carvalho

Leonardo André da Mata

Luís Filipe Oliveira de Oliveira

Marina Ignotti Faiad

Mauro Paulo Galera Mari

Pedro Martins Verão

Roberta Vieira Borges

Rodrigo Geraldo Ribeiro de Araújo

Ronaldo Bezerra dos Santos

Samir Hammoud

Adriana Paula Tanssini Rodrigues Silva

Alfredo Jose de Oliveira Gonzaga

Alinor Sena Rodrigues

Arnaldo Rauen Delpizo

Bruna Ergang da Silva

Bruno de Castro Silveira

Christian Jacks Lino Gasparotto

Cibeli Simões dos Santos

Cristiano Alcides Basso

Daniele Yukie Fukui

Dinara de Arruda Oliveira

Eduardo Alves Marcal

Fernanda Mamede Beck

Gabriela de Souza Correia

Gustavo Tostes Cardoso

Ivan Carlos Santore

Jaqueline Proença Larrea Mees

Jefferson Luís de Queiroz

Jose Luiz de Aguiar Bojikian

Juliana Ribeiro Bond Salvador

Kamila Michiko Teischmann

Kleber Zinimar Geraldine Coutinho

Leonardo Giovani Nichele

Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Junior

Luiz da Penha Correa

Mario Olímpio Medeiros Neto

Narana Souza Alves

Nelson Aparecido Manoel Junior

Pedro Antônio dos Santos

Reinaldo Américo Ortigara

Rhandel Bedin Louzada

Ricardo Ferreira de Andrade

Ricardo Ferreira Garcia

Ricardo Zeferino Pereira

Selma Pinto de Arruda Guimarães

Tatiane de Barros Ramalho

Wanessa Correia Franchini Vieira

CONSELHEIROS FEDERAIS

Felipe Matheus de França Guerra

Joaquim Felipe Spadoni

Ulisses Rabaneda dos Santos

Ana Carolina Naves Dias Barchet

Duilio Piato Junior

Jose Carlos de Oliveira Guimarães Junior

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS

Itallo Gustavo de Almeida Leite – Presidente

Xenia Michele Artmann Guerra – Vice presidente

Clarissa Lopes Dias – Secretária-geral

Fabricio Renan Pastro Pavan – Secretário-geral adjunto

Leonardo de Mesquita Vergani – tesoureiro

Adriane Maria Casasus – diretora

Jamile Clara Alves Adamczyk – diretora

Mara Yane Barros Samaniego – diretora

Martha Fernanda Caovilla da Costa – diretora

Roseni Aparecida Farnacio – diretora

Assessoria de Imprensa OAB-MT

Twitter: @estrelaguianews