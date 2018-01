Adriane Galisteu arrasa no decotão com look de R$ 5,3 mil

A apresentadora Adriane Galisteu , 44 anos, apostou no look todo branco, com superdecote para participar de lançamento de linha de bolsa na Couromoda. Com styling de Thidy Alvis, a loira usou body Bo.Bô branco, combinando com calça branca também da Bo.Bô, com detalhe na barra. A calça de crepe de seda custa R$ 1248 e é da nova coleção da marca, assim como o body plisssado, que sai por R$ 798.

Para quebrar o branco da produção, colocou cinto marrom da Ralph Lauren com aplicações de metal e sapato Louboutin nude, modelo peep toe. O valor do calçado é de R$ 3320. As joias, mistura de peças mais curtas e mais longas, são assinadas por Adriane Scarpelli.

#ficaadica1: A loira participou do lançamento da linha de bolsa da Santino. Para as fotos, escolheu modelo vermelho, uma ótima combinação para look branco total, pois dá uma esquentada na produção.

#ficaadica2: Para usar o decote tão profundo, sinta-se segura com a produção. Se tiver receio, feche um pouco a abertura. E se for usar assim, o truque é colocar uma fita dupla face transparente para grudar na pele e na roupa.

#ficadica3: Decotes tão profundos como o de Adriane Galisteu não são indicados para mulheres com seios grandes.

