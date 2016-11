Ação Social Favo de Mel deixa dia a dia da creche Tia Antonina mais divertido

A Associação Mato-grossense dos Municípios, realizou na ultima sexta-feira (28), mais uma ação social, através da Ação Favo de Mel. Desta foi beneficiada a creche Tia Antonina, que atende mais de 100 crianças de 2 a 6 anos de idade. A creche está localizada no bairro CPA I, na primeira etapa. A ação é uma iniciativa da coordenação administrativa financeira e coordenação de articulação e apoio ao desenvolvimento regional da AMM. Conforme explicou Nayla Cristina Souza Ferreira, psicóloga da instituição, a Ação Favo de Mel, foi idealizada em dezembro do ano passado pelo então agente de Capacitação José Antônio Pinheiro.

A ação funciona com a escolha De uma entidade filantrópica a ser atendida, em seguida é feito um orçamento do material para executar a ação. No caso da creche Tia Antonina, o valor ficou em R$ 4.940,77. Após o recolhimento do valor pelo pessoal do setor de Recursos Humanos, é feita a compra do material preciso. “Todos os funcionários e prestadores de serviços da AMM colaboraram de forma voluntária com dinheiro ou mão de obra. No local foi servido um almoço feito pelos funcionários da creche”, disse Nayla.

A creche que é uma associação filantrópica, não consegue suprir já que a referida sobrevive de doações da comunidade. Ela frisou ainda que a ação ocorreu durante todo o dia e contou com muito ânimo dos participantes, Foram feitos plantios, reforma do parquinho que inclusive ganhou um novo colorido, com direito a pintura nos balanços, escorregador e gangorra, e vale ressaltar que parte do pátio recebeu calçamento. Para a realização da ação a equipe, contou com várias parcerias, incluindo as empresas: Construtora Markise, Viveiros Tangará e Restaurante Goiabeiras Gourmet, além do Instituto IAD e o deputado estadual Nininho. A inauguração do parque infantil está prevista para o próximo dia 11 de novembro. A creche Tia Antonina precisa de mais ajuda. Os interessados podem entrar em contato através do telefone (65) 3641-2111 e fazer uma boa ação.