Ação da Educação visa o combate a obesidade infantil

A secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer por meio da Superintendência Operacional do Sistema Escolar está promovendo a “Semana de Prevenção e Combate à Obesidade Infantil” nas escolas públicas e privadas, de Várzea Grande, em cumprimento a Lei Municipal 4.521/2019, que consiste no combate à obesidade infantil,

A abertura das atividades foi realizada nesta quarta-feira (6), no Centro Municipal de Educação (CMEI), Ana Isabel Moreira da Silva, localizado no bairro Alameda Júlio Muller, em Várzea Grande. Nessa primeira fase as atividades serão desenvolvidas de 06 a 18 de novembro, nas 22 creches da Rede Pública do município. Após concluída essa etapa a finalidade é de que as próximas atividades sejam desenvolvidas nas escolas Municipais de Educação Básica (EMEBs).

O objetivo é desenvolver e incentivar as crianças a comerem frutas, verduras e legumes, e apresentar para elas esses alimentos para que já tenham o conhecimento e o paladar e que no futuro saibam que são alimentos saudáveis para toda vida, evitando a obesidade. As atividades estão sendo desenvolvidas para estudantes na faixa etária de 2 e 3 anos na primeira etapa.

A Lei Municipal propõe que as ações sejam realizadas anualmente, e que se promova campanha de conscientização sobre as causas da obesidade infantil, bem como, formas de combate e prevenção da doença e ainda pontuar a realidade atual das crianças acometidas de obesidade. Tudo com o objetivo de buscar resultado e solução da causa.

A Gerente da área técnica de nutrição, Mônica Aparecida Gonçalves frisa que a unidade escolar é o ambiente onde as crianças passam a maior parte do tempo de sua vida. Além disso, são importantes semeadores de informação. “Crianças apreciam sabores, cores e formas. Desse modo devemos aproveitar essa idade de curiosidade em que eles estão disponíveis para descobertas e incentiva-los a experimentar e se adaptar ao consumo de frutas, verduras e legumes”, disse a nutricionista que integra ao grupo de trabalho na produção e promoção de uma alimentação de qualidade para os alunos de toda a rede municipal de ensino.

O Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Várzea Grande, Silvio Fidelis afirma que a educação alimentar dos alunos é uma das metas da Educação, sendo também uma extensão além do período em que eles estão dentro do ambiente escolar. “É por meio de ações como essas que promovem a educação alimentar e nutricional, que buscamos formas de suprir as necessidades nutricionais durante o período em que permanecem na escola, e também fora dela. As crianças ao experimentar estes alimentos, pedem para consumir também em casa, o que é bom. O principal objetivo da nossa gestão é contribuir para o crescimento, a aprendizagem, o desenvolvimento biopsicossocial, o rendimento escolar, e a formação de práticas alimentares saudáveis na infância para a nossa população escolar”, frisa o gestor da pasta.

