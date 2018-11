A trajetória de Isabel Campos, um dos nomes mais fortes da comunicação do Brasil

Pense em uma mulher que fica orfã de sua mãe, Escolástica Coelho Pinto, aos cinco anos de idade. Que logo depois com a morte do pai, antigo comerciante do bairro do Porto, Sr, José Pinto, se mudou com suas três irmãs, para o Asilo e Orfanato Imaculada Conceição, em Poconé. Pensou? Errou, se imaginou que esta criança, fruto de uma infância difícil, se tornaria uma jovem sem perspectivas e sem deixar sua marca por onde passou. Esta mulher, a Digna Professora Isabel Campos, muito conhecida como Loló, nasceu em Cuiabá, no dia 09 de outubro de 1946. Cursou o primário e o ensino secundário no próprio orfanato. Quando voltou a Cuiabá, concluiu o curso Normal-Magistério, no Colégio Coração de Jesus. Nesta trajetória de determinação e muita força, se formou em Letras pela Faculdade de Filosofia Ciências e Letras, na Universidade Federal de Mato Grosso. Alguém poderia ter dúvidas que esta mulher não estava nesta vida de passagem? Esta mente brilhante foi uma das fundadoras da Universidade Federal, conselheira e no decorrer da trajetória profissional, se aposentou como professora. Professora Isabel, foi uma mulher que viveu muito à frente do seu tempo. Junto com o seu pai, montou em um galpão ao lado do ‘bolicho’ de seu pai, uma pequena escola que deu o nome de Santa Isabel. Por essas cadeiras da escola, se passaram figuras que vieram a se tornar ícones na vida mato-grossense. Entre 80 e 81 fez mestrado na Universidade de Brasília. Na sua tese de doutorado, defendeu a Literatura Mato-grossense.

A mulher que não tinha medo de ousar, amava a sua família e era conhecida por uma frase que costumava dizer com muita frequència: “Não estou para ninguém, só para meus filhos”. O seu maior objetivo sempre foi educar os quatro filhos: Laura, Consuelo, Silvia e Julio Neto. Queria que eles fossem educados, preparados e muito obedientes. Alguém esperaria algo diferente de uma educadora? Professora Isabel formou esta linda família ao lado de Julio Campos, um nome que dispensa apresentações quando falamos da política na região Centro-Oeste do Brasil. Um nome que já foi cogitado para a presidência da república! Julio foi Senador da República, Deputado Federal, Prefeito e Governador. Um homem que fez e ainda continua fazendo história. Até a descoberta do câncer, Professora Isabel participou ativamente ao lado de seu marido Julio Campos, de todas as campanhas politicas e de seus respectivos mandatos. Durante mais de 30 anos caminhou lado a lado de Julio, nas campanhas eleitorais, começando pela de 1978, quando foi eleito proporcionalmente o deputado federal mais votado de Mato Grosso. A Professora Isabel em 1982, coordenou a campanha de Julio, resultando na vitória dele ao governo do Estado. Paixão pela comunicação Os diversos títulos de cidadania de benemérita, menções honrosas e condecorações sempre estiverem presentes na trajetória desta professora que se tornou um dos maiores ícones em gestão, na área de comunicação no estado de Mato Grosso. Professora Isabel, como gostava de ser chamada, tinha mãos firmes e coração generoso. Conduzia as equipes da TV e da Rádio, com doçura e firmeza. Em seu legado, deixa a inauguração da Rádio Industrial AM, a primeira de Várzea Grande, MT. Em 1989, conduziu de forma brilhante a reestruturação e modernização do Jornal O Estado de Mato Grosso, o primeiro na época, a ser impresso em off set e em cores. Na TV Brasil Oeste, fez da emissora a primeira a exibir sua programação via satélite para todo estado de Mato Grosso. Uma mulher muito a frente do seu tempo! Atualmente, a filha Laura Campos, segue o mesmo caminho da mãe. Está a frente da Fundação Julio Campos e atualmente está conduzindo as mudanças na emissora de TV da família. Laura assumiu a direção artística da TBO e ainda apresenta diariamente o Agro Boletim, informe do agronegócios exibido em três horários na emissora. A gestão da emissora hoje é compartilhada com a executiva Judite Rosa, jornalista, que esteve ao lado da Professora Isabel ao longo de muitos anos. Na direção executiva da TBO, há mais de uma década, Judite é a confirmação de que a Digna Professora Isabel Campos enxergava os talentos e capacitava a equipe para que pudessem exercer papéis de relevância nas empresas da família Campos.

Assessoria TBO-MT

Twitter: @estrelaguianews