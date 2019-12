Publicado por: Rosano Almeida

O deputado estadual Doutor João (MDB) comemorou a decisão da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) de repassar R$ 3 milhões para assegurar o pleno funcionamento da UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) Pediátrica do Hospital de Câncer.

A medida atendeu ao pedido dos deputados da Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social, que, em novembro, fizeram uma vistoria da unidade, e constataram que a nova UTI Pediátrica estava pronta, mas sem recursos para o custeio.

“A nossa missão foi cumprida! Garantimos a destinação de R$ 3 milhões para ajudar no custeio da UTI que vai atender muitas crianças que lutam pela vida! Isso é resultado do trabalho incansável da nossa Comissão de Saúde, que conta com deputados que são grandes profissionais com longa trajetória de luta pela saúde. Gratidão ao presidente Eduardo Botelho e a toda mesa diretora que nos ouviram. A direção teve a sensibilidade de dar o aval a destinação dos recursos”, afirmou o deputado Doutor João.

O emedebista lembrou que a UTI pediátrica foi inaugurada em agosto de 2018 com 10 leitos totalmente equipados para atender pacientes de zero a 14 anos e com equipe médica constituída. Apesar disso, a unidade nunca recebeu nenhum paciente porque precisava dos recursos para custeio e manter o pleno funcionamento.

A situação foi constada em vistoria feita pelo presidente e o vice-presidente da comissão, deputados estaduais Paulo Araújo (PP) e Lúdio Cabral (PT), respectivamente, a vice-presidente da Casa de Leis, Janaina Riva (MDB), e os deputados Dr. João (MDB), Dr. Gimenez (PV), Dr. Eugênio (PSB) e Xuxu Dal Molin (PSC), acompanhados da secretária-adjunta de Estado de Gestão Hospitalar, Deisi Bocalon Maia.

Em 2018, o Hospital de Câncer de Mato Grosso realizou 130 mil atendimentos e em 2019 já foram mais de 90 mil. “O Hospital de Câncer é uma instituição maravilhosa, onde 65% das pessoas atendidas são do interior do estado, por isso é de grande valia para Mato Grosso. Estou maravilhado com o trabalho que eles desenvolvem. É lindo o trabalho que eles fazem sempre desenvolvendo um trabalho humanizado com os pacientes”, disse o deputado.

Outros parlamentares usaram as redes sociais para parabenizar a destinação dos recursos. “Os R$ 3 milhões fazem parte dos recursos financeiros economizados do duodécimo da ALMT em 2019, ao qual, serão destinados ao Hospital de Câncer com objetivo de enfim colocar em funcionamento a UTI pediátrica da unidade”, explicou o presidente da Comissão de Saúde, Paulo Araújo.

“É ou não é uma notícia boa? Depois da visita que fizemos hospital junto com a Comissão de Saúde observamos a UTI pediátrica fechada por falta de recursos para o custeio. Depois de um pedido nosso ao presidente Botelho e ao primeiro-secretário Maxi Russi eles decidiram doar R$ 3 milhões. Esse é um presente da ALMT para todas as crianças que dependem dessa unidade de terapia intensiva em Mato Grosso. Parabéns à Comissão de Saúde pelo brilhante trabalho que vem desempenhando em especial aos médicos do parlamento Doutor João, Doutor Gimenez , Doutor Lúdio e Doutor Eugenio pela sensibilidade com a causa da saúde”, afirmou.

Gabinete do Deputado Estadual Dr. João de Matos