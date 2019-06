A internet é o novo ponto de encontro dos consumidores

É preciso estar preparado para lidar com a presença digital no ciclo de compras

Publicado por: Rosano Almeida

Há algumas décadas, as lojas Mappin representavam o que havia de mais moderno, consolidando em um mesmo lugar a possibilidade de comprar roupas, alimentos e eletrodomésticos, bem como interagir socialmente. Era uma solução inovadora para a rotina apressada dos paulistanos.

Hoje, o mais novo ponto de encontro dos consumidores é a internet. Essa plataforma mais que dobrou sua abrangência nos últimos 10 anos e já é usada por cerca de 2/3 da população brasileira nas principais regiões metropolitanas.

Com essa evolução tecnológica, o dinheiro passou de papel para plástico e se tornou virtual, por meio de internet banking oubitcoins. Aliado a isso, os brasileiros estão cada vez mais maduros digitalmente: entre os que acessam a internet há cinco anos ou mais, 64% realizam mais de 10 atividades online, frente 35% dos que acessam há menos tempo, de acordo com o Target Group Index.

Esse universo virtual permite que o consumidor esteja em diversas lojas ao mesmo tempo, verificando os produtos existentes no mercado, comparando preços de um mesmo produto e consultando opiniões e avaliações de outras pessoas. Tudo ao mesmo tempo.

Nesse cenário, o processo da compra pode ser expresso por um ciclo orgânico que passa pela influência, propagação, interação e ação. Todas essas fases agem como protagonistas no processo que antecede a decisão de compra.

Na fase da influência, a publicidade exerce um papel fundamental como estimuladora das necessidades latentes dos consumidores, bem como para expor as ofertas disponíveis no mercado. Dentro do ecossistema midiático, os anúncios televisivos e na internet são os que mais prendem a atenção do público, como é possível notar no gráfico abaixo. Mais da metade da população acha que a propaganda na televisão é interessante e proporciona assunto para conversar.

% da população que presta atenção na publicidade dos meios (Fonte: Kantar IBOPE Media)

Nessa etapa, o consumidor conta também com sua própria experiência anterior (72%), assim como com sua família e amigos (70%), para adquirir informação antes da decisão de compra. Vale ressaltar que a internet cumpre esse papel para 20% da população nos principais mercados, segundo o Target Group Index.