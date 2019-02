A Áustria tem mostrado interesse em estabelecer negócios e buscar parcerias com empresas nacionais

A embaixadora da Áustria, Irene Giner-Reichl, esteve em Cuiabá nesta quinta-feira (07.02) para estreitar relações com o Governo de Mato Grosso e conhecer as potencialidades do Estado, principalmente, nas áreas de meio ambiente e ciência e tecnologia.

Em visita ao Palácio Paiaguás, Irene conversou com o governador Mauro Mendes a respeito da formalização de parcerias entre o Estado e o país europeu. A Áustria tem mostrado interesse em estabelecer negócios e buscar parcerias com empresas nacionais e os principais interessados são investidores em energias alternativas, construção civil, tecnologia, biogás e transporte público.

“Seria sim, muito possível, pois o Estado tem potencialidades enormes nas áreas de turismo, agronegócio e infraestrutura. Áreas que a Áustria possui tecnologia, experiência e, claro, interesses. Então, temos a intenção de explorar essas possibilidades com Mato Grosso”, disse a embaixadora.

O secretário da Casa Civil, Mauro Carvalho, lembrou que uma das principais economias do país europeu é o turismo. A Áustria possui 9 milhões de habitantes e recebe por ano cerca de 40 milhões de turistas.

“Eles possuem expertise muito grande nessa área para nos ajudar a desenvolver as potencialidades de Mato Grosso. Além de poderem contribuir muito na área de infraestrutura, com ferrovias, com sua tecnologia. Foi uma visita de construção de relacionamento”, contou Carvalho.

Para o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Nilton Borgato, o mais importante do encontro foi a possibilidade de abertura para o país, que poderá contribuir com o Estado em diversas áreas.

“Aproveitamos para mostrar nosso projeto de construção do Parque Tecnológico, já que a tecnologia deles é mais avançada. Nos colocamos à disposição para conhecer essa área, que acredito vai contribuir com o desenvolvimento do Estado”, afirmou.

Durante a conversa, o governador destacou o clima do Estado, que permite a produção de duas safras agrícolas durante o ano. Ele também pontuou a respeito dos desafios em tecnologia e logística para ampliar a competitividade de Mato Grosso junto aos centros comerciais.

“Ponderei que nos interessa muito o diálogo para atrair investimentos para a proteção do Pantanal. O encontro foi promissor, pois estreitar relacionamentos é fundamental para Mato Grosso que está sempre de portas abertas para futuras parcerias”, concluiu Mendes.

