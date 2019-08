O Rappi promove o Food Fest com pagamentos via QR Code

Evento acontecerá em São Paulo na Praça Alexandre Gusmão

Publicado por: Rosano Almeida

A Rappi, primeiro superaplicativo latino americano, realiza no dia 18 de agosto o primeiro Rappi Pay Food Fest, evento com diversas atrações gastronômicas, música, área de lazer e atrações para a criança. O festival tem, como meio de pagamento, o pagamento de pags, e-wallet da plataforma que também é necessária entre os usuários.

Entre os parceiros confirmados, os visitantes encontram os restaurantes De Betti, Nattu, Sushi Sassá, Galeria dos Pães, Nanica, Botteghi di Leonardo, entre outros. Para animar a festa, estão garantidos DJs que tocam música para todos os gostos.

O Rappi Pay Food Fest oferece ainda espaço para crianças, com atividades lúdicas com monitores, brinquedos infláveis, touro mecânico e área para bebês. O evento também é um espaço para PETZ, com área de agilidade para animais de estimação se divertirem.

O evento vai acontecer num dos pontos mais frequentados de São Paulo, na Paulista, na Praça Alexandre de Gusmão – ao lado do Parque Trianon. A entrada é gratuita.

“Sempre estamos buscando formas de facilitar a vida das pessoas, seja entregando o que for preciso, seja algo que facilite ou facilite seus pagamentos. Você é parte da vida de nossos próprios usuários, e então nada mais que faça parte de um momento de descontratação também. “destaca Vasco Pineda, chefe da Rappi Pay da Rappi.

SERVIÇO

Praça Alexandre de Gusmão (prox. Ao Parque Trianon)

Dia 18 de agosto – das 11h às 21h

Estacionamento no Subterrâneo da Praça ou Hotel Tivoli

Metrô – Estação Trianon

Entrada Gratuita

Sobre um Rappi

O primeiro aplicativo da América Latina é Rappel. Uma startup colombiana criada em 2015, chegou ao Brasil em julho de 2017 e já está presente em 20 cidades brasileiras. Por meio da plataforma é possível comprar produtos e serviços de diferentes categorias. Além disso, o aplicativo conta com uma carteira virtual, o RappiPay, onde é possível fazer transferências entre usuários e pagamentos em instalações parceiras. Em 2016, o Rappi foi acelerado pela Y Combinator, mais importante incubadora de startups do mundo, e já passou por três rodadas de investimento e mais um montante de mais de US $ 1,7 bilhão. Além do Brasil, um Rappi está presente na Colômbia, México, Argentina, Chile, Uruguai e Peru.

