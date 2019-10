99 entrega sistema de gestão inteligente de semáforos no Brasil

Publicado por: Rosano Almeida

A 99, empresa de transporte urbano que integra uma companhia global DiDi Chuxing, maior empresa de mobilidade do mundo, entregou a Porto Alegre uma ferramenta de gestão de trânsito inédita no país e inspirou nas melhores práticas e tecnologias já adotadas nas grandes cidades chinesas.

Chamada de “Mapa de Fluidez”, uma ferramenta é parte de um acordo de cooperação assinado entre uma empresa e a Prefeitura com o objetivo de implementar ações que melhorem a mobilidade urbana na capital gaúcha. O Mapa analisa como informações sobre o fluxo de veículos motoristas parceiros da empresa nas principais avenidas da cidade e, a partir desses dados, categoriza cada semáforo da cidade na menor fluidez até maior fluidez. Com os dados fornecidos pela 99, os agentes públicos usam mais ferramentas para intervir estrategicamente no trânsito e implementar melhorias para a cidade. Nesta etapa, 1.300 semáforos serão monitorados.

A Prefeitura também pode consultar o histórico desses indicadores e avaliar sua evolução. Até o final deste ano, 99 entregou, ainda, uma versão 2.0 da ferramenta que fornece uma análise inteligente ao avaliar os tempos atuais semáforos e proporções de ajustes para reduzir congestionamentos e dar mais fluidez ao tráfego. Os dados agregados coletados pela 99 sistemas ou ajuda e ajuda do EPTC a planejar desde o uso pontual até uma revisão semafórica mais completa.

Miguel Jacob, gerente de políticas públicas na 99 , explica que “os dados que o sistema mostra são de GPS dos motoristas conectados à plataforma e coletados a cada dois segundos, em média. Agregados, eles usam uma resposta da média das vias comuns normalmente. em tempo real, que agiliza a tomada de decisão e pode colaborar para a implementação de políticas públicas com estatísticas reais sobre a capital gaúcha, e não somente informações de aglomerados urbanos similares. É uma fotografia em movimento da cidade para pensar no presente e no futuro com mais clareza “. Porto Alegre é a primeira cidade brasileira a receber esta tecnologia desenvolvida por técnicos brasileiros e chineses.

Na China, mais do que oferecer uma gama de modais, os cientistas de dados de DiDi estão trabalhando com públicos locais em mais de 20 cidades para melhorar a eficiência dos sistemas de gerenciamento de transporte urbano usando a tecnologia de big data e a inteligência artificial. Em algumas localidades, como em Guangzhou, uma gestão inovadora possibilitou a redução de congestionamentos e aumento de 42,3% na velocidade média nos principais corredores de tráfego.

“Isso tem interferência direta na qualidade de vida das pessoas. Uma cidade inteligente é mais fluida, integra modelos e devolve o tempo para os moradores. Além disso, os técnicos também podem usar a ferramenta para políticas públicas de transporte, por exemplo, para desenhar áreas mais seguras e seguras para pedestres, ou até mesmo medir o impacto de obras no trânsito “, completa Jacob.

Mais resultados da parceria: em maio do ano passado, 99 entregues em uma cidade “mapa de calor” de madrugada que identifica os principais locais de embarque e desembarque no aplicativo, número indicativo de “áreas de risco” onde a mistura de álcool e direção pode estar presente. Desde então, um EPTC pode organizar ações educativas em bares e usar itens semelhantes com foco na prevenção.

Confira as fotos no link

Sobre a 99

A 99, empresa brasileira de tecnologia que conecta passageiros e motoristas pelo seu aplicativo, faz parte da companhia global Didi Chuxing (“DiDi”). O aplicativo conecta mais de 600 mil motoristas a 18 milhões de passageiros em mais de 1.600 cidades no Brasil. Como uma das maiores provedoras de mobilidade do país, uma startup oferece cinco tipos de serviços na sua plataforma: 99Pop , categoria de carros particulares presente em mais de 40 regiões metropolitanas e grandes cidades; 99Taxi , categoria que cobre todo o país; 99Top , serviço de táxi de luxo disponível em São Paulo; 99 Compartilhado , serviço de corridas compartilhadas disponível em Belo Horizonte MG); e o 99Comfort , que reúne comodidade de carros novos e espaços a um preço acessível em Porto Alegre (RS).

