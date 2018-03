Primeira-dama lança campanha voltada ao Mês da Mulher

A primeira-dama de Cuiabá, Márcia Pinheiro, lança parceria entre a Prefeitura de Cuiabá (Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Humano) e o Poder Judiciário, para a campanha Março Mulher, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, comemorado na próxima quinta-feira, 08.

As ações, direcionadas às mulheres cuiabanas, contarão com uma palestra proferida pelo juiz da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá, Dr. Jamilson Haddad com participação da Excelentíssima juíza, Dra. Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa.

O tema da palestra será “Violência Doméstica com ênfase no olhar sistêmico e Medidas Protetivas”.

O objetivo principal da primeira-dama é promover uma maior conscientização quanto à violência doméstica, bem como repassar orientações sobre prevenção da violência contra mulher, situação que se torna alarmante ano a ano.

De acordo com pesquisas recentes, uma em cada três mulheres sofreram algum tipo de violência nos dois últimos anos. Em agressões físicas, o número é altamente preocupante: 503 mulheres brasileiras são vítimas a cada hora.

“Vamos levar informação às nossas mulheres, de como proceder em caso de violência doméstica, mas acima de tudo vamos levar a conscientização não só a elas, mas aos homens e à todos para mostrar o valor e a importância da mulher em qualquer área e lutar para a desconstrução da desigualdade entre homens e mulheres”, contou Márcia Pinheiro.

Serviço

Data: 06/03/2018 (Terça-feira)

Horário: 09 horas

Local: Auditório da Prefeitura de Cuiabá

Informações: 3645-6048 ou 3645-6806

Assessoria

