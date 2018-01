Prefeitura anuncia programação oficial e mais uma atração nacional

Mais uma vez a Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Extraordinária dos 300 anos, concretizará um grande evento para alegria da população cuiabana. Agora é a vez do Carnaval 2018, que vai acontecer entre os dias 09 a 13 de fevereiro, na Orla do Porto. O palco vai abrigar 20 bandas regionais e dois shows nacionais com o grupo Chiclete com Banana (já anunciado) e agora é a vez o cantor Thiago Brava. A programação terá inicio todos os dias, às 19h. Confira!

A programação foi anunciada nesta quinta-feira (25), pelo secretário Extraordinário dos 300 Anos, Junior Leite. O secretário reforçou que a realização do Carnaval da Orla se dará por intermédio de patrocínios resultando em custo zero para o município. No local, também haverá um camarote com ingressos a venda para conforto do público mais exigente.

O objetivo, segundo informou o prefeito Emanuel Pinheiro, é promover uma grande festa, com muitas atrações, valorizando a cultura local e também num clima de paz e segurança, onde todos possam curtir a cidade, aproveitar bem o carnaval e usufruir desses dias de folia.

“O cuiabano sempre foi e sempre será um povo alegre e festivo. E eu fico muito satisfeito em poder proporcionar esses momentos a eles, que atualmente nem precisam mais se deslocar em viagens para aproveitar eventos desse porte fora de Cuiabá”, ressaltou o prefeito.

As informações sobre o esquema de trânsito, transporte, segurança, saúde e assistência social referentes a toda estrutura do evento será divulgada em entrevista coletiva a ser realizada nesta terça-feira (30), no auditório do palácio Alencastro.

“Por determinação do prefeito Emanuel Pinheiro estamos preparando mais um grande evento, que receberá todos os cuidados das secretarias municipais parceiras. Com a confirmação da última atração nacional, a prefeitura de Cuiabá apresenta uma grade de atrações em que o cidadão cuiabano vai poder ouvir muita música e se divertir de forma segura e gratuita. A custo zero para os cofres públicos, gerando emprego e renda, e movimentando a economia local”, completa Junior Leite.

Ele ainda coloca que com o Carnaval 2018, a ideia é fortalecer a cidade para que ela se torne um palco importante da indústria de entretenimento a céu aberto, concretizando uma das politicas públicas em implantação pelo prefeito Emanuel Pinheiro e colocando Cuiabá no roteiro nacional de turismo de eventos.

Segue abaixo programação do carnaval 2018 na Orla do Porto:

SEXTA FEIRA: 09-02

– DJ Felipe

– Toque D’Prazer

– MC Dentinho

– Denner & Douglas

– Megasom (Lambadão)

SÁBADO: 10-02

– DJ Cleyton 7

– Charanga Bola de Ouro

– Guga Cunha Elétrico

– Chiclete com Banana

DOMINGO: 11-02

– DJ Felipe

– Bateria Explosiva Show

– Rafa Garcia

– Erre Som (Lambadão)

SEGUNDA: 12-02

– DJ Cleyton 7

– Swing Bamba

– Sambaxé

– Thiago Brava

