Sine Municipal dispõe 103 vagas de empregos incluindo para Portadores de Deficiência

O Sine Municipal tem 103 vagas disponíveis a partir desta terça-feira (21), incluindo postos de trabalho para Portadores de Deficiência (PCD).

O atendimento do Sine de Cuiabá é realizado das 7h00 às 17h00. Os interessados devem procurar o Sine Municipal, localizado no Shopping Popular na Avenida Tenente Coronel Duarte – s/n Loja 269, portando Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), cédula de identidade (RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF) e comprovante de residência. O Sine do Coxipó também está atendendo na confecção de Carteiras de Trabalho, Seguro Desemprego e Intermediação de mão de obra.

“Logo, também, estaremos divulgando vagas temporárias que antecedem as festas de final de ano, portanto, fiquem atentos. Porque geralmente os temporários, dependendo da sua desenvoltura profissional acabam conquistando a vaga e se tornando fixo na empresa”, ressaltou Vinicius Hugueney, secretário de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico.

Seguem as vagas abaixo:

Agente de portaria PCD (2)

Analista de desenvolvimento de sistemas (1)

Atendente balconista (1)

Auxiliar administrativo PCD (3)

Auxiliar de almoxarifado – PCD (2)

Auxiliar de cozinha PCD – (1)

Auxiliar de limpeza PCD (1)

Auxiliar de orientação pedagógica (1)

Auxiliar técnico de centro de operação do sistema de energia (1)

Consultor de vendas PCD (1)

Coordenador de eventos (1)

Empacotador a mão PCD (1)

Empregado doméstico nos serviços gerais (1)

Frentista (6)

Mecânico de manutenção de máquinas, em geral (1)

Operador de caixa PCD (1)

Pintor de letreiros (1)

Recepcionista secretária PCD (1)

Repositor de mercadorias PCD (1)

Vendedor ambulante (1)

Vendedor em domicilio (1)

Vendedor interno PDC (5)

Vendedor pracista (40)

Vigilante PCD (28)

