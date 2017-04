5ª edição o Bazar das Noivas nos dias 11 e 12 de Abril de 2017

O queridinho das noivas está de volta e veio especialmente para os apaixonados por descontos

É Bazar das Noivas No Hotel Holiday Inn Cuiabá

Nota: Junte-se ao repleto time de noivas ao evento que em sua 5ª Edição promete ainda mais opções com pacotes exclusivos diferenciados com preços bem menores que o praticado normalmente, apenas promocional para fechamento de contrato durante o Bazar. Leida Vasconcelos e Emerson Pereira receberão mais de 60 expositores/ fornecedores especiais convidados com o maior critério. É a sua oportunidade de conseguir seu contrato com aquele top fornecedor por um preço bem mais acessível.

HOLIDAY INN CUIABÁ HOTEL E CENTRO DE EVENTOS, Av. Miguel Sutil, 2050, em frente ao Okada Peixaria. Uma maior estrutura para abrigar com mais conforto os expositores e visitantes da 5ª edição o Bazar das Noivas nos dias 11 e 12 de Abril das 18:00 às 22:00 horas com patrocínio da Construtora São Benedito e Holiday Inn Cuiabá o Bazar promete!

Anualmente as noivas procuram em diversos segmentos do mercado entre todos os tipos de serviços, aqueles que formarão seu time de escolhidos para desenvolver o seu tão esperado grande dia. É uma verdadeira batalha de endereços, distâncias, horários e reuniões para poder reunir o orçamento e planejar todos os detalhes. Pensando nisso criamos O BAZAR DAS NOIVAS onde numa única oportunidade, endereço e local a noiva poderá escolher seus fornecedores bem como orçar opções por segmento, de modo rápido e pratico avaliar e fechar o contrato.

O carro chefe do Bazar é a venda de vestidos dos mais variados e conceituados estilistas e lojistas de Cuiabá a preços de Bazar. Isso mesmo, a noiva poderá experimentar e comprar seu vestido dentre uma variada opção, dispostas no evento, que contará com provador e recepcionistas que auxiliarão nessa função.

Um pré requisito para o Fornecedor participar do Bazar é ter um pacote ou serviço diferenciado para fechamento durante o período do Bazar, sendo grande atrativo de proposta irrecusável, possibilitando negociações rápidas, econômicas e viáveis na linha cliente/fornecedor. São os mesmos serviços com a mesma qualidade porem com negociação diferenciada.

O Bazar das Noivas contará ainda com:

Venda de Vestidos e Locações;

Sorteio de Brindes, produtos ou serviços;

Cobertura do Programa Estilo;

Gravação de Live via Facebook com sorteios e interatividade;

Alguns Fornecedores oferecem degustação dos seus produtos.

A Entrada é FRANCA mas os convidados podem levar 1 Kg de alimento não perecível que será destinado a Projetos Sociais, não é necessário fazer reserva, apenas comparecer em algum dos 2 dias dentro do horário de exposição;

Assessoria,

Raquel Pereira

Twitter: @estrelaguianews