5 receitas para deixar o chá de hibisco mais saboroso

O chá de hibisco é uma bebida que possui diferentes substâncias que ajudam a evitar o acúmulo de gordura. A nutricionista Viviane Kim, da Liv Up conta que o chá de hibisco possui ação diurética, cardioprotetor e vasodilatador, devido à presença de flavonoides. Outros benefícios à saúde do chá de hibisco incluem redução da pressão arterial (propriedade anti-hipertensiva), propriedades antioxidantes e anti-inflamatória.

O chá é preparado com o cálice do botão seco da flor chamada Hibiscus Sabdariffa, diferentemente do que muitos pensam, não é aquela espécie de hibisco normalmente encontrada nos jardins. Além do chá, o hibisco também pode ser usado na preparação de bolos, tortas e até geleia.

Apesar de apresentar diversos benefícios para saúde, muitas pessoas acabam rejeitando a mistura devido a seu gosto intenso. Porém, adicionar alguns ingredientes no preparo deixarão o sabor mais agradável. Confira abaixo algumas receitas:

Suco de hibisco com morango e hortelã

Ingredientes:

– 1 colher (sopa) de hibisco;

– 4 morangos;

– 2 folhas de hortelã

Modo de preparo:

Ferva 250 ml de água e desligue o fogo. Acrescente a flor de hibisco. Deixe tampado por 5 minutos em infusão e coe. Depois de resfriado, bata o chá de hibisco com os morangos e as folhas de hortelã. Acrescente gelo se desejar.

Chá de hibisco com gengibre e limão

Ingredientes:

– 1 colher (sopa) de hibisco;

– 1 pedaço de gengibre;

– 1/2 limão

Modo de preparo:

Ferva o gengibre ralado durante 6 minutos em 250 ml de água. Após esse tempo, desligue o fogo e acrescente a flor de hibisco. Deixe tampado durante 5 minutos em infusão e coe. No momento de tomar, esprema meio limão.

Chá de hibisco com canela

Ingredientes:

– 1 colher (sopa) de hibisco;

– Canela em pau

Modo de preparo:

Ferva 250 ml de água e desligue o fogo. Em seguida, acrescente a flor de hibisco e a canela. Deixe tampado por 5 minutos em infusão e coe. Basta consumir quente ou morno.

Picolé de iogurte, amor e chá de hibisco

Ingredientes:

– 1 pote de iogurte natural desnatado;

– 2 xícaras de amoras ou outra fruta vermelha;

– 150 ml de chá de hibisco;

– Mel ou açúcar orgânico a gosto;

– 1 colher de sopa de semente de chia

Modo de preparo:

Prepare o chá de hibisco, colocando em água quente, mas não fervente. Leve o chá pronto e 1 xícara de frutas vermelhas para cozinhar, deixe ferver até engrossar. Retire, reserve e misture com a semente de chia. Misture o iogurte com essa calda, até ficar homogêneo. Em forminhas de gelo ou próprias de picolé, faça camada de iogurte e 1 de amoras frescas inteiras ou amasse um pouco. Se for fazer como picolé, coloque os pauzinhos e leve ao congelador. Para desenformar, retire antes do congelador e mergulhe em água.

Bala de hibisco

Ingredientes:

– 2 colheres (sopa) de hibisco;

– 450 ml de água quente;

– 50 ml de água em temperatura ambiente;

– 2 pacotes (12 gramas) de gelatina incolor;

– ½ colher (sopa)de mel ou açúcar orgânico

Modo de preparo:

Prepare o chá de hibisco, colocando em água quente, mas não fervente. Reserve o chá. Misture a gelatina incolor com os 50 ml de água em temperatura ambiente. Em seguida, adicione o chá de hibisco no pote com a gelatina. Basta colocar em uma travessa maior e levar a geladeira por 3 horas. Ao final, você só precisará cortar no tamanho da sua preferência.

Minha Vida

