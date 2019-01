5 receitas de chás ideais para a mulher tomar na TPM

Esses chás aliviam os sintomas comuns desse período feminino, como: dores de cabeça, cólicas e irritação

Existem receitas de chás ideais para a mulher tomar na TPM. Portanto continue lendo esse texto e aprenda quais são eles e como prepará-los. Acompanhe a seguir!

Três letrinhas acompanham a maior parte da vida das mulheres, são elas: TPM. A Tensão Pré-menstrual é o conjunto de transformações que ocorre no corpo das mulheres antes do ciclo menstrual. Neste período, a paciente pode apresentar mudanças de humor, dores de cabeça, sentimento de inchaço no corpo, irritação, desequilíbrio hormonal, ansiedade, cólicas etc.

Sendo assim, este período se torna uma fase complicada na vida da mulher, fazendo com que muitas pacientes busquem métodos que ajudem a eliminar ou amenizar estes sintomas. Uma das tantas maneiras disponíveis de tratamento é através de chás, bebidas quentes com propriedades medicinais específicas e que conseguem atenuar os sinais da TPM.

5 chás para combater a TPM

1. Amora

Despeje 1 xícara de água quente por cima de 1 colher (de chá) das folhas de amora e abafe. Aguarde por 10 minutos, coe e beba sem adicionar açúcar, mel ou adoçante. A dica é consumir, no máximo, três xícaras dessa bebida por dia. Todo esse tratamento é ideal no período que antecede a menstruação, pois o chá é capaz de restabelecer o equilíbrio hormonal.

2. Erva doce

Coloque 1 litro de água potável e 3 colheres (de sopa) de erva doce em uma panela e leve ao fogo. Deixe ferver por cinco minutos. Em seguida, deixe o chá coberto por mais cinco minutos. Após o tempo determinado, coe e beba. Mas lembre-se que não é recomendado ultrapassar três xícaras por dia. Este chá é recomendado na TPM porque possui propriedades calmantes, eliminando a ansiedade comum neste período.

3. Vitex agnus castus

Primeiramente, ferva 1 litro de água e após este processo despeje 3 colheres (de sopa) de vitex agnus castus. Tampe o recipiente e deixe em infusão por 10 minutos. Depois do tempo determinado, coe o chá e sirva, podendo ser adoçado como desejar. O chá dessa planta de nome difícil é indicado devido a sua atuação contra os picos hormonais.

4. Camomila

Em uma xícara, coloque 3 colheres (de chá) das flores secas de camomila e, por cima delas, 1 xícara de água quente. Tampe o recipiente e aguarde três minutos de infusão. Quando este tempo passar, coe e beba sem adicionar nenhum tipo de açúcar ou adoçante. Se você beber até três xícaras desse chá por dia, além de relaxar, é possível ainda aliviar cólicas.

5. Gengibre e limão

Acrescente 1 colher (de sopa) de gengibre em 1 xícara de água quente e deixe essa mistura tampada por 10 minutos. Em seguida, coe a bebida. Porém, antes de ingerir, esprema um pouco de limão a gosto, no máximo o sumo de uma metade. Quando beber este chá, você sentirá um alívio nas dores de cabeça, que comumente surgem durante esta época. Entretanto, não ultrapasse o consumo de três xícaras por dia.

