Internet Security: 5 Medidas Fundamentais Para Garantir a Segurança Digital

Com o crescente uso de ferramentas online no nosso cotidiano, aumentam os riscos à nossa segurança digital. De acordo com o volume 21 do Internet Security Threat Report da empresa Symantec, os cyber-ataques de 2015 expuseram informações pessoais de mais de 429 milhões de usuários. Além disso, foram encontradas 431 milhões de variações de malware já existentes e 5.585 novas vulnerabilidades foram identificadas. Também cabe destacar que 54 destas vulnerabilidades se enquadram nas chamadas ameaças dia zero, que surgem de falhas de segurança que ainda não foram corregidas ou são desconhecidas do público, e esse número representa um crescimento de 125% em comparação com 2014.

Tendo isso em conta, é fundamental tomar medidas para aumentar a segurança digital, tanto navegando na Internet como simplesmente acessando arquivos nos nossos computadores. Os números podem parecer assustadores, mas existem medidas simples que todos podemos seguir para garantir a segurança e privacidade dos nossos dados pessoais. Por exemplo:

> E-mail: utilizar um provedor de e-mails seguro. Podemos identificar este ponto mediante o “https” na barra de endereço do navegador. Por exemplo, o Gmail utiliza o protocolo de segurança HTTPS como padrão, mas outros serviços como o Yahoo ou Facebook somente utilizam essa segurança se habilitarmos especificamente nas configurações de segurança de suas plataformas.

> Senhas: Este é um ponto mais complexo. Podemos utilizar senhas mais elaboradas, adicionar capas de segurança extra, como o login em dois passos, no qual inserimos a senha e recebemos um código em um e-mail secundário ou um SMS para poder completar o acesso à conta. O login em dois passos aumenta a segurança, mas ter que esperar o código e entrar em duas contas diferentes ou ter que olhar o celular, nem sempre é o método mais eficiente. Além disso, lembrar uma senha complexa nem sempre é fácil. Por isso, neste ponto recomenda-se o uso de um gerenciador de senhas. Por exemplo, o Steganos Password Manager permite armazenar dados de login de diferentes sites e iniciar sessão automaticamente. O programa ainda permite gerar senhas seguras e diferentes para cada conta, aumentando mais ainda a proteção.

> Configurações de login: Para iniciar a sessão no PC, o mais recomendável é estabelecer várias contas de usuário, além da conta de administrador. Para a utilização diária do computador, o ideal é logar com uma conta secundária e certificar-se que ela não possui privilégios de administrador. Desta forma, se houver uma tentativa de instalar automaticamente um malware, o computador abrirá uma mensagem de alerta, solicitando a senha de administrador.

> Ameaças: Existem diferentes tipos de ameaças, como vírus, malware, spyware e ramsomware. A forma mais eficaz de proteger-se destas ameaças é contar com programas especificamente desenvolvidos para proteger o computador: um bom antivírus, somado a um antispyware e um firewall eficiente poderão bloquear grande parte das ameaças.

> Criptografia: Para quem deseja dar um passo extra para aumentar a segurança digital, recomenda-se o uso de criptografia. Existem diversas ferramentas que podem ajudar-nos neste sentido, como o Steganos Privacy Suite, que ajudará a criptografar arquivos mediante o uso da ferramenta Safe, que cria cofres virtuais. Também permitirá criptografar e-mails, senhas e ativar funções para aumentar a privacidade online. Já para a segurança na Internet, o Steganos Online Shield VPN utiliza a criptografia para a conexão via servidores seguros, que permitem uma navegação mais segura e privada.

Para mais informações sobre medidas para aumentar a segurança digital e para conhecer mais sobre os programas da Steganos, visite o site oficial em português.

Sobre a Steganos – Desde 1996, a Steganos oferece softwares para a segurança digital que protegem os dados do usuário dentro e fora da Internet. Os programas da Steganos juntam a facilidade de uso com as melhores tecnologias de criptografia. Seus produtos estão disponíveis em português, espanhol, alemão, inglês e francês.

Mais informação sobre a empresa e seus produtos está disponível no site: www.segurisoft.com.br.

