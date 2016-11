Falta de infraestrutura dificulta o combate à sonegação de impostos nos Postos Fiscais de MT

Milhões deixam de ser arrecadados com a falta de infraestrutura dos Postos Fiscais do Estado de Mato Grosso. A afirmativa é do Sindicato do Profissionais de Tributação, Arrecadação e Fiscalização Estadual de Mato Grosso (SIPROTAF-MT), representante dos servidores Agentes de Tributos Estaduais (ATEs) da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (SEFAZ-MT).

Com o trabalho nos Postos Fiscais de Mato Grosso os Agentes de Tributos Estaduais conseguiram fiscalizar e recuperar mais de 245 Milhões de reais somente no primeiro semestre de 2016. Destacamos que esses valores são nominais, não computando os efeitos indiretos dessa Fiscalização. Esses recursos seriam sonegados se não fosse o trabalho profissional e efetivo desses servidores, porém esses valores poderiam ser bem maiores se as condições de trabalho fossem melhores.

Diante das inúmeras solicitações protocoladas na SEFAZ que estão sem resposta e principalmente, sem ações efetivas para reverter essa situação, o Sindicato deliberou pelo registro em vídeo de parte das situações encontradas nos locais de trabalho e está buscando a melhoria das condições de trabalho para os Agentes de Tributos Estaduais-ATE.

Essa realidade chocante faz parte do documentário produzido pelo SIPROTAF-MT. Trata-se de um verdadeiro descaso com os ATEs que são os profissionais responsáveis pela Fiscalização e Arrecadação dos Tributos e são essenciais ao funcionamento do Estado.

Para produzir o documentário o SIPROTAF percorreu mais de 7.000 quilômetros e registrou mais de 30horas de gravação sobre a situação de seis Postos Fiscais do Estado de Mato Grosso, foram eles:

Posto Fiscal Benedito de Souza Coberlino (Divisa com o Estado de MT/MS)

Posto Fiscal Barra do Garças (Divisa com o Estado de MT/GO)

Posto Fiscal Henrique Peixoto (Divisa com o Estado de MT/GO)

Unidade de Fiscalização Flávio Gomes (BR 364, Cuiabá)

Posto Fiscal XII de Outubro (Divisa com o Estado de MT/RO)

Posto Fiscal Frederico Campos (Divisa com o Estado do MT/PA)

E em todos encontrou a triste realidade: estruturas sucateadas, péssimas condições de trabalho e servidores expostos a ambientes de trabalho insalubres.

“Resolvemos levar ao conhecimento da sociedade a verdadeira situação em que trabalham os servidores Agentes de Tributos Estaduais. Somos responsáveis por combater a sonegação e oportunizar o investimento do Estado em políticas públicas, mas em contrapartida ficamos submetidos a condições desumanas. Esse vídeo é um alerta e demonstra a pouca atenção que o Estado tem dado aos servidores que atuam nos Postos Fiscais. ”, afirmou o presidente do SIPROTAF, Leovaldo Antônio Duarte.

Ressaltamos que os prejuízos não são somente para o servidor, mas também para todo o Estado de Mato Grosso.

Veja o documentário sobre a situação crítica dos Postos Fiscais do Estado de Mato Grosso.

