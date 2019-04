3ª edição da Pescaria da Melhor Idade conta com mais de 500 idosos

Atualmente, a Prefeitura de Cuiabá atende mais de 1.200 idosos, com diversas atividades nas quatro unidades dos CCI’s

Publicado por: Rosano Almeida

A “Pescaria da Melhor Idade” promovida pela Prefeitura de Cuiabá, por meio das Secretarias de Assistência Social e Desenvolvimento Humano e Ordem Pública contou com a participação de mais de 500 idosos assistidos pelas Unidades dos Centros de Convivência do Município. Os aniversariantes do mês de abril receberam o peixe das mãos do prefeito Emanuel Pinheiro.

Em sua 3ª Edição, o evento é realizado sempre nessa época do ano, devido à proximidade das festividades da Páscoa que relembram a morte e ressureição de Jesus Cristo, sendo o peixe o alimento mais consumido nessa época do ano.

Dona Maura Pereira Marques, 69 anos, participa do evento desde a primeira edição. Frequentadora do CCI Aidêe Pereira, agradece a ajuda oferecida pela Prefeitura, pois assim, por três anos consecutivos, ela tem o peixe garantido na mesa. “Estou muito feliz. Só tenho a agradecer”, comentou.

Srº Inocêncio Ribeiro da Silva, 83 anos, faz parte do CCI Maria Ignês. Ele participou pela primeira vez no ano passado, disse que não poderia faltar, pois iria perder a chance de ganhar o peixe. “Para nós que não temos condições de comprar, ainda mais nessa época do ano que a procura aumenta bastante, é uma excelente oportunidade. Quero agradecer e muito o prefeito pela iniciativa de ajudar o próximo”, disse.

Todo equipado com vara e molinete e muito estilo, Joaquim Correa da Silva, 79 anos, do CCI Maria Ignês conta que faz questão de pescar o próprio peixe. Segundo ele, se pudesse escolher queria pegar um pirarucu. “Mas o tipo não importa, peixe é peixe. Se não tiver o peixe e a canjica não é Semana Santa”, reforçou.

O prefeito Emanuel Pinheiro disse que o evento já é uma atividade permanente no calendário de da prefeitura, a fim de valorizar e promover um momento de lazer e entretenimento. “Esse ano estamos celebrando os 300 Anos de Cuiabá. E se chegamos até aqui, devemos parte disso ao papel desempenhado por cada um de vocês dentro desse processo. Um dia vocês cuidaram da gente, agora nós é que vamos cuidar de vocês”, declarou Pinheiro.

Em sua fala, o secretário municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano, Wilton Coelho fez questão de agradecer o compromisso e empenho dispensado pelo prefeito para que por mais um ano fosse realizada uma nova edição da pescaria. Além disso, o secretário destacou a parceria com a Ordem Pública, que graças ao esforço do secretário Leovaldo Salles, todos terão garantido o peixe da sexta-feira santa. “É uma determinação da gestão, atender com qualidade a pessoa da melhor idade. E é por isso que temos trabalhado incansavelmente para cada vez melhorar a qualidade dos serviços ofertados para esse público que já contribuiu e muito com a sociedade”, declarou Coelho.

Emocionado, Pinheiro disse que o idoso não precisa falar, pois a aparência demonstra tudo e oferece a maior lição. “Os cabelos brancos, a pele mais enrugada, e o corpo um pouco mais cansado, mas com muita vontade de viver e aproveitar a vida serve de inspiração para continuar fazendo o melhor pela cidade. É isso que eu quero transmitir para as gerações. Como a melhor idade cuiabana está envelhecendo com qualidade, dando show de vitalidade e energia. Quero que a prefeitura aproxime cada vez mais essa relação, para que projetos, eventos, participações efetivas ações e políticas públicas sejam efetivados”, frisou.

“Essa é a demonstração do imenso carinho, amor e respeito, que eu como o prefeito de Cuiabá juntamente com a primeira-dama temos por vocês. É o meu projeto, fazer com que Cuiabá seja eleita como a melhor cidade para se envelhecer no Brasil”, finalizou o chefe do Executivo.

Atualmente, a Prefeitura de Cuiabá atende mais de 1.200 idosos, com diversas atividades nas quatro unidades dos CCI’s, que vão desde entretenimento a apoio escolar, saúde. Todas as atividades são desenvolvidas através do Sistema de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, atuando sempre na prevenção de situações de risco social. A pescaria está prevista nas normas do Sistema e vem agregar às demais atividades, garantido o direito da pessoa idosa à inclusão social, com foco na cidadania de cada um.

Assessoria da Prefeitura

Twitter: @estrelaguianews