Jogos Universitários de 2016 terá espaço para relaxar com o Senac

Do dia 03 a 13 de novembro, Cuiabá será a capital do desporto universitário brasileiro. Os Jogos Universitários Brasileiros 2016 reunirão 4.500 participantes dos 26 estados e do Distrito Federal. O Jubs, como é conhecido, contará ainda com 17 modalidades esportivas, sendo 13 individuais e quatro coletivas. Dessa vez, o esporte contará também com um adicional oferecido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), em Mato Grosso, com serviços para delegações, árbitros, voluntários e o próprio Comitê Organizador.

Na 64ª edição, o Senac no Estado, em parceria com o governo do Estado e a Confederação Brasileira de Desportos Universitários (CBDU), oferece na Arena Pantanal, o “Spa Senac”, uma área no Centro de Convivência dos atletas, oferecendo e realizando cortes de cabelos, manicure e pedicure, massagem relaxante, entre outras atividades que fazem parte do escopo de um SPA na instituição que atua como formador de profissionais – o Senac.

Os próprios alunos e egressos dos cursos da área ficarão à disposição para realizar os serviços das 10:30 às 14:30h e das 16 às 20h, durante todos os dias de evento, e sob o acompanhamento e supervisão dos respectivos instrutores. Para as atividades de corte de cabelo, quick massage, manicure/pedicure, limpeza de pele, será disponibilizado um instrutor para coordenar as atividades dos alunos escalados para atendimento nos horários pré-definidos pela CBDU.

Vale ressaltar que os atendimentos serão gratuitos e abertos a todos os participantes do JUBs 2016.

O JUBs 2016 é uma realização da Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU) e da Federação Mato-grossense de Esportes Universitários (FMEU), em parceria com o governo federal, governo do Estado de Mato Grosso e apoio da Prefeitura de Cuiabá.

Andressa Boa Sorte

Twitter: @estrelaguianews

