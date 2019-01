31 de março é o prazo para os beneficiários do BPC se inscreverem no Cadastro Único

O cadastro é obrigatório e, quem ainda não o fez, pode ter o benefício suspenso a partir de abril

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano (Smasdh) tem um recado para os idosos e para as pessoas com deficiência que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Todos devem ficar atentos ao prazo para inscrição no Cadastro Único em 2019 que encerra em 31 de março.

O cadastro é obrigatório e, quem ainda não o fez, pode ter o benefício suspenso a partir de abril, sendo posteriormente cancelado. É necessário ter em mãos o CPF e o comprovante de residência para o cadastramento. A inscrição também pode ser feita pelo responsável familiar, contanto que leve os documentos de todas as pessoas que moram com o beneficiário. “Para aquelas pessoas que ainda não realizaram devem procurar um Centro de Referência de Assistência Social (Cras) mais próximo de sua residência para fazer o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo. Para quem já possui, a exigência é que seja feita a atualização dos dados”, informou a secretária adjunta de Assistência Social e Desenvolvimento Humano, Hellen Ferreira.

O BPC tem o valor de um salário mínimo e é pago mensalmente a idosos acima de 65 anos e pessoas com deficiência que possuem renda familiar de até R$ 238.

O Cadastro Único reúne informações das famílias com renda per capita de até meio salário mínimo ou renda total familiar de até três salários mínimos e é utilizado por diversos programas sociais. Nele, são registradas as características da residência, a identificação de cada pessoa, a escolaridade, a situação de trabalho e renda, entre outras informações.

“É importante esclarecer que não há necessidade de fazer filas nos pontos de cadastramento, porque os beneficiários do BPC terão até 31 de março para regularizar a situação e ingressarem no Cadastro Único, conforme informações repassadas pelo Ministério de Desenvolvimento Social”, finalizou a secretária.

