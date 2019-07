2ª Edição do Mutirão Pop na Rua realiza mais de 480 atendimentos aos moradores em situação de rua

Durante o Mutirão, foram atendidos os assistidos dos albergues Manoel Miráglia, Porto e Distrito da Guia, além da demanda recebida durante a ação

Mais de 480 pessoas em situação de rua receberam atendimentos durante a 2ª Edição do Mutirão Pop na Rua, no Centro do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) do Centro da Capital, na última sexta-feira (26).

O Mutirão Pop na Rua foi realizado pela Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano (Smasdh) e outras instituições. A ação foi voltada especificamente a população em situação de rua, com oferta de serviços de cidadania e inclusão social.

O secretário municipal de assistência Social, Wilton Coelho comentou sobre o principal objetivo do evento, que já está em sua 2ª Edição. Segundo ele, por meio das parcerias que foram firmadas, buscaram promover a inclusão social da população em situação de rua, proporcionando serviços de higiene, corte de cabelo, doação de roupas, alimentação e confecção de documentos. “Encerramos mais um mutirão da melhor forma possível. Verdadeiramente, houve um trabalho que veio de encontro as diretrizes da gestão Emanuel Pinheiro, que é o de fazer uma administração humanizada e de qualidade a população em risco de vulnerabilidade. Além disso, quero reforçar que a proposta é dizer a essas pessoas que elas não estão esquecidas. Estamos sempre trabalhando para devolver a dignidade dessas pessoas”, destacou Coelho.

Para alcançar a meta esperada, as equipes de abordagem da Assistência Social do Município juntamente com o Fórum Pop de Rua fizeram busca ativa nos pontos de maior concentração desse público, onde foram feitos os convites para participação. Durante o Mutirão, foram atendidos os assistidos dos albergues Manoel Miráglia, Porto e Distrito da Guia, além da demanda recebida durante a ação.

Conforme levantamento feito pela coordenação do evento, os serviços mais procurados foram o cabide solidário, que consiste na doação de roupas e calçados. Mais de 100 pessoas beneficiadas. Além disso, os serviços de saúde também tiveram destaque na procura, 82 atendimentos efetuados. Em seguida, muita demanda para plastificação de documentos pessoais (60), cortes de cabelo (55), exames de acuidade visual (50), Defensoria Pública (44), banho solidário (42), Justiça Comunitária (41), Cartão Nacional de Saúde (25), inscrições para os cursos do Qualifica 300 em parceria com o Senai (13), emissão de carteira de trabalho (08), RG (08), cadastro único (07), fotos (03), dentre outras demandas.

“Ajudar essas pessoas a se reerguerem é uma prioridade da atual gestão. Para muitos, um corte de cabelo ou até mesmo um prato de comida podem parecer atitudes comuns, mas para essas pessoas que vivem nas ruas, são essenciais. É por isso que realizamos com frequência eventos de grande abrangência popular que não para por aqui”, disse a secretária adjunta de Assistência Social, Hellen Ferreira.

Foram parceiros do evento: a Defensoria Pública e o Fórum da População de Cuiabá. Estiverem presentes servidores das secretarias municipais de Saúde, Mobilidade Urbana e de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Fórum da População de Rua, Defensorias Públicas da União e do Estado, Ouvidoria Geral da Polícia, Politec, Galvan Escola de Cabelereiros, Banho Solidário Cuiabá, Mutirão Pop na Rua e empresas parceiras ótica Pague Menos, Serviço Social do Comércio (Sesc) e Mutirão Pop na Rua.

Na oportunidade, Hellen informou que existe um canal facilitador de atendimento para a população solicitar a visita da equipe de abordagem. Por meio do telefone celular (65) 9 9238-7552, as pessoas podem fazer as denúncias e ou apontamentos, para que as equipes realizem a abordagem, com orientação correta de atendimentos à população em situação de rua. O serviço funciona de domingo a domingo, até às 22h.

