1ª Feira festa de crianças e Teens

Por: Quel Fofuxa

Nos 6 e 7 de dezembro será realizado no Alphaville Buffet a 1ª Feira de Festas Infantis e Teens de Mato Grosso. O objetivo é a divulgação de marcas, produtos e serviços do mercado infantil e adolescente até 15 anos. Na primeira edição o evento contará com uma grande novidade: empresários e fornecedores do mundo PET.

Em prol de uma grande causa toda bilheteria será revertida para APAE e OPA MT (Organização para proteção aos animais de Mato Grosso), com apoio da PAMPET.

Com o slogan “ENCONTRE AMOR NAS DIFERENÇAS” a idealizadora do evento Andrea Cabral quer mostrar para o público a importância da educação das crianças em não ver desigualdade de cor ou classe social entre elas.

“Foi tudo lindo, umas das melhores experiências que tive na vida foi juntar essa turma para fazer esse trabalho”. Com toda essa responsabilidade ela optou em fazer parceria com a Digital Influencer Raquel Pereira que abraçou a causa e agora se dedica a realização desse evento sem medir esforços.

A feira terá 18 stands internos e 20 externos para atender diversas áreas dando oportunidade para pequenos, médios e grandes expositores. O stand mais bonito eleito pelo público será premiado “para garantir que a feira tenha um visual impecável” afirma Raquel.

O evento terá uma Praça de Alimentação com Food e Bike Trucks e um espaço com Playground entre várias atrações no palco central onde as crianças poderão desfrutar de momentos incríveis nas suas férias.

*Para maiores informações envie um e-mail para feirafestasdecriancas@gmail.com, Ig@festasdecriancas ou pelo celular (065) 99223-0184.