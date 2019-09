1ª dama participa de projeto voltado à diminuição da Síndrome da Morte Súbita Infantil

O projeto criado na Finlândia em 1930, foi iniciado no Brasil há pouco mais de 1 ano pelo médico Dr. Marcelo Sandrin

A primeira-dama Márcia Pinheiro participou, nesta terça-feira (17), no Hospital Santa Helena, da entrega número 10 mil da Caixa do Tesouro (Primeiro Berço), um kit feito à base de caixa de papelão, forrada com colchão e outros artefatos infantis voltado à conscientização e promoção da diminuição da Síndrome da Morte Súbita Infantil.

O projeto criado na Finlândia em 1930, foi iniciado no Brasil há pouco mais de 1 ano pelo médico Dr. Marcelo Sandrin, presidente da maior maternidade infantil da Capital mato-grossense. Segundo Sandrin, o convite à primeira-dama está ligado ao seu trabalho social realizado em conjunto com a Prefeitura de Cuiabá nos últimos anos.

“Essa grande figura da área social não poderia deixar de estar envolvida. Seus grandes projetos tem tudo a ver a nossa prática porque não temos nenhum fulcro financeiro e especialmente ele é aberto a todos. É exatamente esse impacto social quando os bebês saem da maternidade, os pais são instruídos para impedir fatalidade”, disse.

De acordo com o Jornal Americano Pedriatrics, 55% dos bebês dormem em situações que favorecem a morte súbita. Para a primeira-dama Márcia Pinheiro o projeto além de estimular a conscientização da maneira correta e segurança do bebê dormir, possui um grande impacto social.

“Dr. Marcelo lutou por 10 anos para que esse projeto se concretiza-se para salvar vidas das nossas crianças. Os pais e mães já saem da maternidade instruídos acerca das maneiras corretas e nas mesmas condições, pois a caixa é entregue gratuitamente tendo um valor social inestimável principalmente para as pessoas menos favorecidas”, destacou.

As mães recebem ainda, ao deixar a maternidade, alguns itens de primeira necessidade como lençol, toalha, sabonete, cueiro, fralda de pano, brinquedo e uma caixa de lenço umedecido. A Caixa do Tesouro (Primeiro Berço) é totalmente gratuita e tem o projeto financiado pela PróUnim (programa social da Unimed Cuiabá).

