1ª dama destaca Qualifica 300 como política pública de fortalecimento do espaço das mulheres na sociedade

A primeira-dama de Cuiabá, Márcia Pinheiro, participou do simpósio ‘Fortalecimento da Mulher no Espaço de Poder e Decisão’, nesta quarta-feira (26.06), na Câmara Federal, em Brasília. O encontro teve como discussão central, o papel da mulher na sociedade.

Na linha do tema do debate, a primeira-dama destacou o programa Qualifica Cuiabá 300 anos como um exemplo de poder e decisão das mulheres, em virtude da participação de mais de 80% do público feminino nas mais de duas mil vagas ofertadas desde o início do projeto.

“Nós percebemos que a mulher está com maior poder de decisão quando vemos que mais de 80% dos alunos do Qualifica são mulheres que decidiram deixar a dependência de seus maridos e não se sujeitarem à violência verbal, física, psicológica chegando até o feminicídio, porque não possuem outra opção para o sustento familiar, de cuidar de filhos”, comentou.

A ideia foi corroborada pela Promotora de Justiça do Estado de São Paulo, Gabriela Manssur, ao apontar que 27,5% dos casos de violências recebidos em seu gabinete são de mulheres totalmente dependentes de seus companheiros, seja financeiramente ou de outros afins. A ideia é oferecer condições para elas se tornarem independentes e contribuir consideravelmente para o papel de poder de decisão diante de uma sociedade ainda machista.

“Eu concordo com a primeira-dama nesse sentido, porque temos um projeto semelhante em São Paulo que oferece a mulheres vítimas de violência, vagas de emprego em multinacionais e grandes empresas como Riachuelo, Magazine Luiza e isso realmente faz sentido, pois 27,5% dos casos de violência doméstica que chegam até nós tem esse perfil de dependência de seus companheiros”, associou Gabriela.

A deputada federal pelo Amapá, Aline Gurgel, propositora do evento, foi outro exemplo da relação de poder e decisão da mulher com cursos de qualificação profissional. A parlamentar conta que engravidou aos 19 anos, desencadeando uma depressão pós-parto e foi justamente nos cursos de qualificação que teve a oportunidade de aprender técnicas de produção de salgado, que contribuiu no seu primeiro negócio.

“Eu fiquei grávida adolescente e eu tinha todo um planejamento de fazer faculdade de Direito e de repente, estava grávida. Foi um choque. Eu tive depressão pós-parto, passei por muitas tribulações. E descobri que eu tinha talento para culinária quando fui no Senai e Senac, depois abri uma linha de crédito, fiz cursos de capacitação e abri uma lanchonete para poder sustentar meu filho. Então esse também é um grande exemplo que nós mulheres, precisamos correr mais atrás e ter mais poder de decisão”, contou.

O programa Qualifica Cuiabá 300 anos, da Prefeitura de Cuiabá e de idealização da primeira-dama é voltado a levar cursos diretamente aos bairros da Capital, por meio dos Cras, de forma gratuita de inclusiva, uma vez que, as aulas são praticadas nos Centro de Referência em Assistência Social presentes nas comunidades, próximos a casas dos alunos.

