1ª dama abre doações da maior campanha de inverno do Centro-Oeste

As doações da 3ª edição da maior campanha de inverno do Centro-Oeste foram abertas pela primeira-dama Márcia Pinheiro nesta quarta-feira (24), no auditório da Prefeitura de Cuiabá. O Aquece Cuiabá tem a intenção de arrecadar cobertores para serem distribuídos às famílias em vulnerabilidade social apontadas pela Casa de Conselhos, ligada à Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano.

Ao todo, são em torno de 10 a 12 mil famílias cadastradas nas mais de 120 entidades sociais atendidas pelos oito conselhos municipais, os quais formam a Casa de Conselho. Segundo o presidente do Conselho de Promoção da Igualdade Racial, Edvand Pinto de Sarança, as 700 famílias ligadas ao seu conselho são contempladas desde a primeira edição da campanha, em 2017.

“Nós somos em 16 conselheiros, oito entidades que atendem em torno de 700 famílias, esse ano podemos chegar a mil famílias, e recebemos esse apoio desde a primeira etapa. Ficamos muito agradecidos porque trabalhamos com esse público em vulnerabilidade e nessa época do frio somos muito procurados para esse tipo de ajuda”, disse Edvand.

As duas primeiras edições arrecadaram, respectivamente, 20 mil (2017) e 22 mil (2018) sendo destinado mais de 90% às famílias carentes, principal público da campanha. Os moradores em situação de rua também recebem remessas de cobertores em todos os dias de pico de frio devido às condições em que vivem, o que faz o armazenamento do cobertor ser inviável o tornando praticamente descartável.

Essa ação nas ruas percorre cerca de 13 pontos de aglomeração de moradores em situação de rua e, além dos cobertores, a comitiva de voluntários ainda conta com o apoio técnico da Prefeitura de Cuiabá, na qual dispõe profissionais de assistência social e saúde, os quais oferecem encaminhamento dessas pessoas aos albergues municipais bem como demais serviços sociais e saúde.

“Nossa preocupação é muito grande com esses moradores em situação de rua. O prefeito instituiu uma comissão especial que vem estudando e discutindo formas de tirarmos eles da rua. Já nos deparamos em muitos casos que encaminhamos esses moradores para os albergues e os demais serviços, porém ele acabam retornando às ruas. Então, levamos o cobertor porque passar frio e na rua sem abrigo é algo muito triste, por isso toda frente fria nós vamos às ruas fazer esse trabalho”, explicou Márcia.

A forma de doação segue como as edições anteriores sendo possível ser feita online, via o site da campanha (www.aquececuiaba.com.br), ao preço de R$ 11,40 por cobertor já com frete e impostos inclusos. A opção via internet foi buscada, ainda em 2017, em razão do comércio local não oferecer estoque suficiente para atender a demanda, além de oferecer alternativa de menor custo aos doadores.

Os doadores que optarem em adquirir o cobertor por meio do comércio local existem 113 lojas de tecido e os chamados ‘armarinhos’ que oferecem a peça ao preço médio de R$ 20,00 a R$ 22,00 por unidade. Para essa opção existe 9 pontos de coletas espalhados pela cidade onde o cobertor usado ou novo pode ser depositado.

“Continuamos com a mesma distribuidora parceira, a Lepin Enxovais, onde ela vai fechando os lotes, conforme as doações, e encaminhando por transportadora. As doações pela internet representam mais de 90% por conta do preço e praticidade na forma de contribuir com essa importante campanha. Sempre frisamos que não importa a quantidade que você queira doar, o gesto e mensagem de que essas pessoas não são esquecidas é o que realmente queremos passar”, frisou a primeira-dama.

A arrecadação vai até o dia 21 de junho, data em que oficialmente inicia o Inverno, entretanto, os picos mais fortes de frio, no Centro-Oeste, ocorre entre maio e julho, surgindo pontualmente entre abril e setembro. Segundo as últimas previsões meteorológica, está previsto para o inicio de maio a primeira frente fria do ano que deve chegar nos primeiros dias de maio no Sudeste e se direcionar ao Centro-Oeste.

